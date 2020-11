Misano: biblioteca mette i libri alla finestra per il ritiro in piena sicurezza anti-Covid

Attualità

Misano Adriatico

| 12:40 - 07 Novembre 2020

Libri alla finestra a Misano Adriatico.



Se i lettori non possono entrare in biblioteca a causa delle misure anti-Covid, sono i libri ad uscire per andare loro incontro. E' questa l'iniziativa lanciata dalla biblioteca comunale di Misano Adriatico per continuare a soddisfare la sete di lettura dei tanti frequentatori abituali. I libri sono disposti in espositori posizionati di fronte alle porte finestre, mentre all'ingresso principale è stato sistemato un tavolo dove poter ritirare o restituire il volume preso in prestito. Una barriera in plexiglass aiuta a proteggere lettori e personale della biblioteca; è inoltre presente un dispenser contenente gel igienizzante. Il tutto all'aria aperta, in piena sicurezza.



«Un'iniziativa – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni – accolta con grande calore dalla gente. Soprattutto in questi periodi, nei quali non è possibile frequentare le sale lettura presenti in biblioteca, il prestito dei libri fatto in sicurezza garantisce ai nostri assidui frequentatori la possibilità di continuare la buona pratica della lettura che arricchisce conoscenza la cultura personale».



Il servizio è offerto dalla biblioteca comunale tutte le mattine dalle 9:00 alle 13:00 e, nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì anche dalle 14:30 alle 18:30.