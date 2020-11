Covid: San Marino cerca dieci nuovi infermieri

Attualità

Repubblica San Marino

| 12:32 - 07 Novembre 2020

Foto Simone Fiorani.



A San Marino, a seguito dell’aumento dei casi di infezione dal virus Sars-CoV-2 e in supporto alla gestione del reparto Covid nel mantenimento di tutte le altre attività, il Comitato Esecutivo dell'Istituto Sicurezza Sociale ha deliberato lo scorso 26 ottobre l’autorizzazione alla stipula di nuovi contratti per 10 infermieri. La richiesta di aumentare il numero di infermieri in servizio all’ISS, è determinata dalla necessità di mantenere aperti e pienamente operativi i vari servizi ospedalieri, ambulatoriali e del territorio. Si tratta di nuove assunzioni in deroga al fabbisogno, e per le quali è prevista l’attivazione di contratti a termine.