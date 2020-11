Rimini: mentre nasce il figlio gli svaligiano il negozio, spaccata a Marina Centro

Cronaca

Rimini

| 16:45 - 06 Novembre 2020

Foto di repertorio.





Mentre la moglie partoriva, ignoti malviventi hanno svaligiato il suo negozio. E' la disavventura capitata a un barbiere di Rimini, che si trova in questi giorni all'estero: nella notte tra giovedì e venerdì (5-6 novembre), la sua compagna ha partorito, ma proprio mentre accadeva il lieto evento, il suo negozio, in viale Misurata a Marina Centro di Rimini, è stato preso di mira da due malviventi, che dopo aver effettuato una "spaccata" nella vetrina, sono entrati all'interno, portando via la cassaforte. Bottino ancora da quantificare, ma la cassoforte custodiva l'incasso degli ultimi due mesi. E' stato il vicino, destatosi dal sonno a causa dei rumori prodotti dall'incursione dei ladri, a chiamare le forze dell'ordine e il barbiere, che è stato raggiunto telefonicamente proprio mentre era in ospedale ad assistere la moglie durante il parto. Indagini in corso da parte dei Carabinieri.