Giovani a confronto con imprenditori e opinion leader grazie a Forum Young Talk

Eventi

Cesena

| 14:56 - 06 Novembre 2020

Generazione Z e Millennials (23-38 anni) a confronto con i protagonisti dell’economia e dell’innovazione su quattro aree tematiche: Creatività, Food, Scienze, Responsibility. Appuntamento venerdì 27 novembre (ore 9.30) con Forum Young Talk il progetto nato con l’obiettivo di creare dialogo e sinergie tra le generazioni emergenti insieme a imprenditori e opinion leader della Romagna e più in generale del panorama nazionale.



L’incontro porta a sintesi il percorso iniziato nel maggio scorso che ha visto la realizzazione di quattro Young Tables insieme ai protagonisti del tessuto imprenditoriale di altrettanti territori: Faenza, Roma, Forlì, Rimini. Stimolati da video-domande poste da imprenditori e opinion leader, i giovani hanno condiviso una riflessione di insieme, aperta a esperienze professionali per far emergere progetti e talenti. I talk digital hanno coinvolto un centinaio di speaker e hanno visto la partecipazione di oltre 500 giovani tra Millennials e Z Gen.



Il progetto del 27 novembre propone un grande evento digitale che porta a traguardo il percorso del 2020. Al centro del focus l’approfondimento di quattro aree tematiche introdotte da altrettante figure d’eccellenza, analizzate da numerosi speaker in dialogo live streaming con i giovani di tutta Italia. Previsti momenti di entertainment e live event con interazione dal vivo.



Il progetto Forum Young L’iniziativa del 27 novembre è parte di un progetto di ampio respiro, Forum Young System, che si compone di cinque assi portanti: Osservatorio Young, piattaforma di sondaggi permanente che raccoglie dati direttamente dai giovani, per condividerli in mappe di orientamento e tendenza; Young Tables, tavoli digitali in giro per l’Italia; Forum Young Talk, l’evento annuale di sintesi delle idee e confronti emersi, che si terrà il 27 novembre; Forum Young School, un’ora dedicata a un unico tema insieme a uno speaker d’eccellenza; Forum Young Web Series, network digitale insieme a tv ed emittenti web.



Forum Young System si sviluppa in collaborazione anche con l’Università di Bologna, Enti di Ricerca, incubatori e imprese di eccellenza del territorio. Forum Young è un progetto di Pleiadi International, Agenzia di Comunicazione integrata, e GereBros Live Communications. Main partners: Bartoletti e Cicognani e Visualitica.