Quadro elettrico manomesso, due zone al buio. Presi ragazzini di buona famiglia

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 14:17 - 06 Novembre 2020

Nel tardo pomeriggio di ieri (5 novembre), a Santarcangelo, una pattuglia della Polizia locale ha sorpreso un gruppo di ragazzini intento a manomettere il quadro elettrico della pubblica illuminazione di via Andrea Costa e del parco Francolini, rimasti al buio per alcune ore. Dopo il fuggi fuggi generale alla vista degli agenti, questi ultimi sono comunque riusciti a rintracciare gli autori della bravata. Rimproverati per il gesto compiuto e spiegato loro le conseguenze che l’azione avrebbe potuto comportare in primo luogo per loro stessi nonché per pedoni e ciclisti, gli agenti hanno quindi provveduto ad informare i genitori dei ragazzi dell’accaduto.