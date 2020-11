Cattolica: oltre metà delle strade asfaltate. Lavori in via Carpignola

Attualità

Cattolica

| 14:15 - 06 Novembre 2020

Asfaltature in via Carpignola a Cattolica.

Sono iniziate ieri (giovedì 5 novembre) a Cattolica una nuova serie di riasfaltature lungo le strade cittadine. Gli operai sono al lavoro in via Carpignola, nel tratto compreso fra via Mascagni e la via del Partigiano. Dopo la scarifica e la fresatura dell'esistente, verrà realizzata la nuova pavimentazione in asfalto. Nei prossimi giorni i mezzi si sposteranno in via Bastioni e successivamente, nelle prossime settimane, in via Di Vittorio, Piazza De Gasperi e Piazza Kennedy.



«Gli ottimi risultati dal punto di vista della velocità, della qualità e quantità di interventi, flessibilità e prezzi (mediamente inferiori tra il 20 e 25% rispetto agli standard) hanno “premiato” la comunità permettendo di riqualificare oltre le metà delle strade in meno di tre anni», spiega l'amministrazione comunale cattolichina, nel dettaglio oltre 35 km interessati sui circa 70 della città. Per il prossimo triennio sarà messa a bilancio una cifra più che raddoppiata, da 3 a 6,5 milioni, per lavor isulle strade, ma anche interventi sui corpi edilizi degli edifici comunali e operazioni di dragaggio.