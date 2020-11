Cattolica: operazioni di pulizia delle condotte idriche. Possibili fenomeni di acqua rossa

Attualità

Cattolica

| 12:43 - 06 Novembre 2020



Da lunedì 9 a giovedì 12 novembre dalle 22 alle 5 del mattino saranno eseguite delle operazioni di flussaggio, l’innovativo sistema di pulizia aria-acqua delle condotte idriche, in tutto il territorio del comune di Cattolica.

Durante l'esecuzione delle operazioni, effettuate durante le ore notturne per minimizzare i disagi, potranno verificarsi temporanei abbassamenti della pressione idrica e fenomeni di acqua rossa o lievemente torbida, che non ne pregiudicano comunque la potabilità.

In questa fase le utenze delle zone interessate dagli interventi saranno preavvisate giorno per giorno con sms per gli utenti registrati e con avviso acustico tramite altoparlante.



Quando utilizzare il sistema aria-acqua (flussaggio) e come funziona

Si interviene nel lavaggio di tubazioni acquedottistiche con il sistema ‘aria-acqua dove l’attività di spurgo tradizionale mediante idranti o scarichi terminali presenti sulla rete non risolve il problema o dove è evidente la necessità di agire in maniera energica.

Utilizzando le saracinesche disponibili in rete, viene isolato il tratto di tubazione dove effettuare il lavaggio. Attraverso un idrante o altra apparecchiatura esistente (sfiato, scarico), viene immessa una miscela d’aria e acqua che, percorrendo la condotta ad alta velocità, crea vortici e cavitazioni che rimuovono i sedimenti organici ed inorganici inseriti nelle incrostazioni calcaree delle pareti.



Un sistema in grado di garantire maggiore qualità all’acqua di rete

Con la rimozione dei residui naturali che si trovano all'interno delle condotte idriche, l’azienda intende garantire una ulteriore qualità dell'acqua di rete, migliorandone le proprietà organolettiche: limpidezza, sapore e odore.