Sfreccia sulla consolare Rimini-San Marino a folle velocità: beccato a 179 km/h

Cronaca

Rimini

| 12:16 - 06 Novembre 2020

L'Audi a 179km/h sulla Consolare 72.



147, 142, 138, 140, 148, 179: non stiamo dando i numeri, ma le velocità registrate dai misuratori di velocità della polizia locale di Rimini lungo la Consolare che collega Rimini a San Marino. Protagoniste un po’ tutte le categorie di auto, da quelle di grossa cilindrata alle meno sospettabili, come una Fiat 500 sorpresa a toccare i 142 Km/h sul tratto all’altezza del Cimitero di Guerra indiano. Ma il "record" è stato registrato da un'Audi di grossa cilindrata che stava percorrendo la SS72 a 179 Km/h.



Ovviamente per tutti i conducenti è scattata la sanzione amministrativa che comprende il pagamento di una somma da 829 euro a 3.316 euro con sospensione della patente di guida fino a 12 mesi e -10 punti.



Il Comune di Rimini ha pensato di potenziare, accanto ai controlli mobili delle pattuglie della propria polizia locale che operano quotidianamente su strada, la dotazione per il controllo della velocità in sede fissa ampliando il numero dei dissuasori di velocità sulle vie del centro urbano da 10 a 22 con l’obiettivo, attraverso la limitazione e il controllo della velocità, di ridurre il rischio di incidenti stradali e aumentare la sicurezza dei cittadini.