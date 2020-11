A Verucchio un passo verso il futuro: arrivano le prime colonnine di ricarica per auto elettriche

Attualità

Verucchio

| 11:56 - 06 Novembre 2020

Una colonnina Be Change di ricarica per auto elettriche.



Attivate le prime colonnine per la ricarica di auto elettriche a Verucchio. Al centro della pianificazione comunale l’ambiente e la salute pubblica, come anche di una serie di iniziative e progetti mirati dall’impronta green, quali la recentissima entrata in servizio delle prime tre colonnine per la ricarica di auto elettriche sul territorio.



Dopo la raccolta delle manifestazioni di interesse è stata sottoscritta la concessione con Be Charge che prevedeva l'installazione, la manutenzione e la gestione di un massimo di sei postazioni. La concessione ha una durata di otto anni rinnovabili per lo stesso periodo, a costo zero per il Comune, e le prime tre colonnine sono state attivate in piazzale Dasi nel centro storico del capoluogo, piazzale Risorgimento e piazza Europa al centro della frazione. Le colonnine sono state anche inserite in una app visibile e prenotabile a distanza e contengono sul retro tutte le istruzioni su come scaricare e utilizzare l’applicazione. Obiettivo dell'azienda è arrivare a 30 mila punti di ricarica complessivi nel territorio italiano, per erogare energia prodotta al 100 per cento da fonti rinnovabili. Le stazioni verucchiesi sono già online su una app in cui è possibile anche prenotarsi a distanza.