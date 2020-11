Cent'anni di allegria e positività: Montefiore fa gli auguri alla sua nonna Rosa Staccoli

Attualità

Montefiore Conca

| 11:49 - 06 Novembre 2020

Nonna Rosa Staccoli.

Cento anni di allegria e positività. Montefiore Conca fa gli auguri a nonna Rosa, che nella giornata di ieri ha tagliato il traguardo del secolo di vita. A festeggiarla, insieme ai parenti, c'erano anche il sindaco Filippo Sica, che le ha portato gli auguri da parte dell'amministrazione comunale, omaggiandola con un mazzo di fiori e una targa, insieme alla consigliera comunale Silvia Pangrazi.



Rosa Staccoli nasce a Gemmano nel 1920 da una famiglia di contadini. A 16 anni si trasferisce per lavoro in Germania, dalla quale farà ritorno cinque anni dopo. Tornata in Romagna, si sposa con Paolo Piccari e insieme si trasferiscono a Montefiore. Rimasta vedova molto presto, si è sempre dedicata alla famiglia, lavorando in campagna e crescendo da sola i tre figli, Primo, Enzo e Rina. La voglia di sorridere e tanta allegria l'hanno sempre contraddistinta anche nei momenti più difficili. A lei vanno gli auguri di tutta la comunità montefiorese.