Confagricoltura protagonista su La 7 Gold: Carlo Carli ospite del programma Storia di eccellenze

| 11:07 - 06 Novembre 2020

Venerdì 6 novembre alle15.30 Carlo Carli, presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini, interverrà in diretta a "Storia di eccellenze" su 7 Gold (canale 13 del Dt) ospite di Lisa Fontana per Sipo Italia. L'appuntamento "Dal campo alla tavola" è dedicato alle eccellenze dell'agricoltura. Si parlerà di erbe aromatiche e di spezie ma anche dell'importante lavoro fatto in questi anni e in questi mesi dagli agricoltori per garantire a tutti gli italiani derrate alimentari fresche e di qualità.



Sarà l'occasione anche per raccontare i valori di Confagricoltura di Forlì-Cesena e di Rimini che proprio quest'anno compie 100 anni e che ogni giorno lavoro al fianco degli associati per rappresentare le loro istanze alle istituzioni.