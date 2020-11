Chiude per lavori d’ammodernamento il centro di raccolta Hera: stop per 120 giorni a Casarola

Attualità

San Clemente

11:03 - 06 Novembre 2020



Da lunedì 9 novembre e per i successivi 120 giorni il centro di raccolta di Hera a San Clemente situato in località Casarola sospenderà la propria attività per lasciar spazio ai lavori di ammodernamento della struttura. All’esterno dell’impianto sarà collocata a breve un’apposita cartellonistica quale avviso all’utenza. In accordo con l’amministrazione però, Hera predisporrà nuovi punti dedicati al conferimento di alcune particolari tipologie di rifiuti ad iniziare dal Servizio Ingombranti.



RIFIUTI INGOMBRANTI

L’attivazione del servizio è prevista ogni giovedì dalle 7.30 alle 12.30 nel parcheggio di piazzale Einaudi. Per rifiuti ingombranti da conferire tramite il cassone presidiato s’intendono: mobilio, materassi, poltrone, mensole.



GRANDI RIFIUTI RAEE

Non possono essere conferiti nel punto mobile di Piazzale Einaudi i grandi rifiuti RAEE la cui raccolta è prevista esclusivamente al domicilio dell’utente chiamando il Servizio Clienti 800.999.500. Per grandi rifiuti RAEE da conferire solo con il servizio clienti s’intendono: frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, computer, televisori, aspirapolvere, macchine da cucire.



PICCOLI RIFIUTI RAEE

Di contro, sarà attivato un punto di conferimento temporaneo riservato alla raccolta dei piccoli rifiuti RAEE nell’area di Piazza Nilde Iotti (antistante il Teatro Villa) in cui è già presente il contenitore degli oli vegetali. Per piccoli rifiuti RAEE s’intendono: cellulari, apparecchi radio, lampade a basso consumo, pile e batterie e quant’altro indicato dalla segnaletica adesiva apposta sul contenitore. Al contenitore piccoli rifiuti RAEE si accede utilizzando la propria tessera sanitaria.



POTATURE DA GIARDINO

La raccolta di potature da giardino e da altri lavori di manutenzione delle aree domestiche avverrà SOLO contattando il Servizio Clienti chiamando il numero 800.999.500.



CARTA, PLASTICA, VETRO

Infine la raccolta territoriale di carta, plastica e vetro che Hera proseguirà porta a porta nelle zone extraurbana e artigianale di San Clemente e stradale per la zona residenziale di San Clemente.



OLI VEGETALI

Stessa cosa per la raccolta degli oli vegetali: i contenitori rimarranno dislocati nel parcheggio di Piazza Nilde Iotti (antistante il Teatro Villa) e in Via Garibaldi (angolo Via Del Castello).



ACCUMULATORI DI PIOMBO

Ultima nota: è possibile conferire accumulatori di piombo, inerti da demolizione e altri rifiuti rivolgendosi ai Centri di Raccolti Hera dell’intera provincia di Rimini. Qui sono altresì disponibili i sacchi compostabili per l’organico e i sacchi per la raccolta di sfalci, carta, plastica/lattine.



Per favorire l’utenza e migliorare la disponibilità dei sacchi compostabili per l’organico e dei sacchi per la raccolta di sfalci, carta, plastica/lattine l'amministrazione si è attivata con Hera affinché i cittadini sanclementesi possano ritirarli direttamente in municipio rivolgendosi all’ufficio Protocollo.