Cronaca

Misano Adriatico

| 08:38 - 06 Novembre 2020

Il negozio svaligiato.

Furto di abbigliamento e calzature delle griffe sportive più famose nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi a Misano Adriatico, in via Emilia angolo via piemonte. I ladri, entrati forzando la porta d'ingresso del negozio XSport, sono riusciti a portare via tutta la merce trovata all'interno. Sull'episodio indagano i carabinieri. Il negozio, come tutta la zona, è privo di telecamere di sorveglianza.