VIDEO Rapina in gioielleria e sparatoria in centro: paura a Rimini

Cronaca

Rimini

| 16:56 - 05 Novembre 2020

Spari in strada a Rimini durante una rapina. È accaduto giovedì pomeriggio intorno alle 16.30 in via Garibaldi, in pieno centro storico. Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi nei pressi dell'oreficeria Benvenuti, al civico 12. Qui un rapinatore solitario, col viso travisato da una mascherina e un cappello, si è introdotto nell’esercizio minacciando il titolare con un piede di porco, facendosi consegnare un espositore con bracciali e collanine. Nel negozio si trovavano il titolare, 72enne, e la moglie e, in tutta risposta, il primo non si è fatto fatto intimidire e ha messo in fuga il ladro sparando alcuni colpi con una pistola a pallini. Il malfattore è fuggito imboccando il vicolo San Bernardino. Sul posto immediato l’intervento degli agenti della polizia di Stato che hanno raccolto le testimonianze. Procederanno ora alla visione delle videocamere di sorveglianza poste anche in prossimità dei negozi vicini. Inoltre hanno indirizzato le prime indagini proprio sul vicolo San Bernardino, alla ricerca di tracce del fuggitivo. Tanta la paura tra i clienti dei negozi attigui che hanno udito i colpi di arma da fuoco, alcuni di loro si sono barricati all'interno dei bagni.



LA TESTIMONIANZA DEL TITOLARE



"E' andata bene - racconta - poteva fare molti danni. L'ho visto entrare, aveva cappellino e mascherina, voleva rapinare il negozio. Non gli ho detto nulla, ma quando ho visto che ha preso in mano il piede di porco e si è avvicinato alla vetrina ho preso la pistola. Il primo colpo non è servito perché ha continuato e quindi ne ho esploso un altro, poi è scappato".

Non è la prima volta che la gioielleria viene assaltata, nella lunga storia, oltre 70 anni e tre negozi a Rimini, è successo un'altra volta "Tanti anni fa", conferma il titolare che è in possesso di regolare porto d'armi.