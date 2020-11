Agenzie viaggio: contributi anti-Covid, in arrivo incentivi fino a 5mila euro

Attualità

Emilia Romagna

| 16:30 - 05 Novembre 2020

Turismo in crisi.

Sono stati riaperti i termini per poter presentare domanda per un incentivo una tantum a fondo perduto fino a 5mila euro ad ogni agenzia di viaggio presente con almeno una sede operativa sul territorio regionale. Alla riapertura della finestra temporale si aggiunge anche il raddoppio dei contributi concessi.



La nuova delibera prevede, infatti, di portare da 1000 a 2000 euro il contributo per le agenzie online, da 2000 a 4000 quello per le agenzie aperte al pubblico e un aumento fino a un massimo di 5000 euro di contributo per quelle iscritte nell’elenco delle “Agenzie sicure”, che si caratterizzano per l’elevato livello di organizzazione e affidabilità dei servizi offerti.

Le imprese che avevano già presentato domanda entro i termini fissati dal bando aperto a luglio non devono modificare nulla e beneficeranno dei nuovi parametri finanziari.

Grazie alla decisione di riaprire i termini temporali del bando fino al 9 novembre e aumentare la dotazione finanziaria fino a 1,7 milioni di euro, dagli 1,3 precedenti, la Regione Emilia-Romagna si adopera nuovamente a sostegno di agenzie di viaggio e tour operator, uno dei settori più penalizzati dall’impatto economico della pandemia da Coronavirus. Obiettivo: allargare la platea di chi può chiedere il contributo, per aiutare imprese e lavoratori che hanno visto crollare il proprio giro d’affari.

“Interveniamo con una misura di carattere straordinario- sottolinea l’assessore regionale al Turismo e Commercio, Andrea Corsini- a sostegno di un comparto messo a dura prova dai passati mesi di emergenza e dall’attuale situazione che certamente blocca i flussi turistici. Le agenzie di viaggio sono un anello fondamentale al servizio dell’industria turistica dell’Emilia-Romagna e, dopo i provvedimenti di carattere generale varati nei mesi scorsi per garantire liquidità anche alle imprese del settore turistico-alberghiero con la creazione di un fondo da 10 milioni di euro, ora si tratta di dare un ulteriore aiuto a un settore che vede impegnate numerose persone e risorse e che gioca un ruolo fondamentale per l’attrattività turistica della nostra regione”.

Cosa prevede il bando

Per partecipare al bando le agenzie di viaggio, a prescindere dalla forma giuridica, devono aver accusato tra il 1° marzo e il 31 maggio scorso un calo di fatturato pari o superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, essere iscritte al registro delle imprese delle Camere di commercio e avere almeno una sede aperta al pubblico sul territorio regionale o un’unità locale nel caso di agenzie on line.

Le domande di contributo vanno presentate alla Regione fino alle ore 13 del 9 novembre, esclusivamente per via telematica, attraverso l’applicazione web “Sfinge 2020”, le cui modalità di accesso e utilizzo sono sul sito http://fesr.regione.emilia-romagna.it nella sezione dedicata al bando.