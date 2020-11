Meteo: weekend con più sole, temperature ancora miti

Attualità

Rimini

| 16:23 - 05 Novembre 2020

Alba a Bellaria-Igea Marina fotografata da Pierluigi Missiroli..

Venerdì ancora residua nuvolosità sul territorio riminese, ma sabato tempo in miglioramento, con cieli sereni e temperature massime fino a 16 gradi. Domenica qualche nuvola in più, ma ancora assenza di piogge.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 05/11/2020 ore 14:30



Venerdì 6 novembre 2020

Stato del cielo: residua nuvolosità al mattino ma con rapida tendenza ad attenuazione e cieli fino a sereni o poco nuvolosi tra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +5°C e +11°C, massime comprese tra +11°C e +16°C.

Venti: deboli settentrionali con locali rinforzi sul mare e lungo la costa.

Mare: mosso, con moto ondoso in graduale attenuazione fino a poco mosso in serata.

Attendibilità: molto alta.



Sabato 7 novembre 2020

Stato del cielo: sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +5°C e +9°C, massime comprese tra +14°C e +16°C.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Domenica 8 novembre 2020

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +6°C e +9°C, massime comprese tra +15°C e +17°C.

Venti: deboli di direzione variabile.

Mare: quasi calmo o poco mosso.

Attendibilità: alta.



Linea di tendenza: un flusso più umido sud-occidentale favorirà nel corso della nuova settimana il ritorno di foschie e nebbie specie nottetempo sulle aree pianeggianti. Il contesto rimarrà stabile e le temperature, dopo la flessione registrata nel fine settimana, si riporteranno su valori superiori alla media, specialmente in quota.



