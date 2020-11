Arrivano i fondi per il progetto Borgo Antico di Riccione Paese

Attualità

15:55 - 05 Novembre 2020

Il progetto che riqualificherà l'area del Borgo Antico di Riccione Paese come un centro commerciale naturale all'aperto ha ricevuto il sostegno economico della Regione Emilia Romagna. Il progetto di promozione e marketing, rappresenta la fase uno del cammino intrapreso dal Borgo antico di Riccione Paese con un costo di 80 mila euro coperti al 70% dallo stanziamento della Regione. "Una passo importante nella direzione dello sviluppo e del recupero della tradizione del cuore antico di Riccione - ha spiegato l'assessore alle Attività Economiche - che valorizzerà le nostre botteghe storiche, la nostra tradizione mettendola in rete con una campagna unica di promozione sotto un'unica immagine coordinata e quindi riconoscibile. Abbiamo immaginato percorsi fatti di sapori e di colori, fatti di prodotti unici e di qualità certificata. Il progetto che ha avuto il riconoscimento economico della Regione tende quindi al recupero del ruolo dell’asse portante dello sviluppo urbano e sociale produce lo strutturarsi di un centro commerciale naturale con sue dinamiche ed una sua immagine. Commercio di vicinato, mobilità sostenibile, la strada come luogo generatore di socialità, attrattiva turistica orientata a modelli innovativi (i cammini sulle antiche vie), messaggi urbani e di promozione coordinati e confluenti saranno gli attori principali del progetto che avrà come partner del Comune di Riccione il comitato di Riccione Paese, Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato. Insomma si tratterà di avere il perno dell'iniziativa sull’Amministrazione Comunale, ma sempre in stretta partnership con i comitati d’area, in particolare il Comitato di Riccione Paese e le più rappresentative associazioni di categoria. E' una nuova importante opportunità di crescita in fatto di offerta commerciale, di esperienza per i cittadini residenti e turisti, e di produzione di ricchezza diffusa per la città".