Santarcangelo, c’è tempo fino al 29 novembre per richiedere contributi per lavoratori stagionali o precari

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:56 - 05 Novembre 2020

Un bagnino (Foto repertorio).

Al via al bando per accedere ai contributi per lavoratori stagionali e intermittenti, collaboratori autonomi occasionali e lavoratori con contratto di somministrazione in possesso di un Isee del nucleo familiare non superiore a 15.000 euro.

Per aiutare chi si trova in difficoltà perché condizionato da lavori stagionali o occasionali - dunque maggiormente penalizzato dall’emergenza sanitaria in corso - l’Amministrazione comunale ha stanziato 30.000 euro destinati ai residenti nel comune di Santarcangelo. Saranno inoltre considerate condizioni di precedenza il fatto di non percepire il reddito di cittadinanza, l’appartenenza a nuclei monoreddito o avere all’interno del nucleo, familiari con età superiore a 70 anni, disabili o minori.

Le domande per richiedere il contributo, che va da un minimo di 500 euro a un massimo di 1.500 euro, vanno presentate seguendo le indicazioni contenute nel bando disponibile sul sito internet del comune di Santarcangelo https://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/sociali/contributi-per-lavoratori-stagionali-o-precari

Per informazioni è possibile contattare il front-office dei Servizi sociali al numero 0541/356.234.