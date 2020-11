Rimini: utilizzo degli smartphone da parte dei bambini, guida per genitori

Attualità

Rimini

| 13:47 - 05 Novembre 2020

Cellulari ai bambini.

Proseguono le “serate con l’esperto” a cura del Centro per le Famiglie: occasioni pensate per genitori, insegnanti, educatori, nonni, allenatori e babysitter di bambini dai 3 ai 10 anni.

Il prossimo appuntamento on-line, previsto per martedì 10 novembre alle 20.45, tratterà il tema dell’educare al digitale con un incontro dal titolo: “Mi fai giocare con il cellulare?”.



Cellulari, tablet sono oggetti che affascinano i bambini. Il loro utilizzo è anche uno degli argomenti che crea più dubbi, aumenta i conflitti in famiglia e su cui ci si interroga costantemente. Telefoni, tablet, social sono strumenti di approfondimento o di distrazione? Sostengono l’autonomia dei ragazzi o creano dipendenza? Complicano o semplificano la vita dei figli e dei genitori? Si tratta un precario equilibrio tra situazioni ambivalenti.

Non esistono regole valide in assoluto, ma ci sono segnali importanti che aiutano a decidere come regolarsi con l’utilizzo dei social. E ci sono accorgimenti, app e proposte interessanti che possono sostenere gli adulti ad aiutare i più piccoli ad avere un approccio competente ai device.





Per approfondire il tema e rispondere alle domande il Centro per le Famiglie ha coinvolto lo psicologo Michele Piga, esperto in tecnologie digitali dell’Associazione Psiche digitale.

L’incontro si terrà sulla piattaforma gratuita Cisco webex: disponibile anche sulla pagina Facebook del Centro delle Famiglie, consultando l’evento dedicato. Per partecipare da smartphone o tablet sarà richiesto di scaricare l’App – sempre gratuita - Cisco Webex. Per informazioni: tel. 0541 793860, centrofamiglie@comune.rimini.it.