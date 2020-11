Ruba una birra e aggredisce il proprietario, in manette un 25enne del sud africa

Cronaca

Rimini

| 13:35 - 05 Novembre 2020

Allertati per una violenta lite, gli agenti della Polizia di Stato di Rimini si sono precipitati ieri in un minimarket, di fronte alla stazione. Qui era sopraggiunta anche una pattuglia dei carabinieri. Poco prima infatti, un 25enne di origini africane, non in regola con le norme di soggiorno, ha preso dal frigo una bottiglia di birra e ha cercato di allontanarsi senza pagare.



Il proprietario ha provato a fermarlo, ma per tutta risposta il giovane ha reagito violentemente minacciando di distruggere il negozio. Così ha colpito con un pugno la vetrina di un frigorifero, frantumandola, e ha colpito al volto il proprietario del negozio, che intanto aveva chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Al loro arrivo il 25enne ha tentato la fuga, poi si è rifiutato di dare le proprie generalità, continuando ad avere un atteggiamento ostile. E’stato tratto in arresto per il reato di rapina impropria e denunciato per rifiuto d’indicazione sulla propria identità personale.