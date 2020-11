Attualità

Rimini

| 13:15 - 05 Novembre 2020

Ingresso scuola "Dante Alighieri".

Su proposta dell'Ausl Romagna, e in accordo con la dirigenza scolastica, il Sindaco Andrea Gnassi ha disposto per ragioni di sanità pubblica la sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” dell’Istituto Comprensivo Alighieri, con decorrenza da oggi 5 novembre e fino al 14 novembre 2020.