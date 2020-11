San Marino: l'attività dei baby calciatori riparte con allenamenti individuali

Sport

Repubblica San Marino

| 17:48 - 04 Novembre 2020

Un giovane atleta Under 8 alla prova del termoscanner (foto FSGC).

Il settore di base dell'attività calcistica ripartirà a San Marino domani (giovedì 5 novembre). Lo farà nelle forme stringenti disposte dal Decreto Legge n° 193 dello scorso 29 ottobre, naturalmente, ma lo farà. Per adesso si parla di soli allenamenti individuali, la cui condotta sarà rinforzata dall’osservanza del protocollo che in realtà era in essere anche prima che la situazione pandemica tornasse a peggiorare. I Poli sammarinesi, pertanto, continueranno a mettere in pratica misure cautelative quali la misurazione della temperatura corporea dei bimbi al loro arrivo al campo; l’utilizzo di mascherine all’arrivo e negli spazi comuni; il divieto di creare assembramenti dentro e fuori dal campo; il divieto di utilizzo degli spogliatoi se non per usufruire dei servizi igienici e per depositare materiale; la compilazione dell’autocertificazione in occasione di ogni singola seduta. La novità principale sarà il formato degli allenamenti, che come detto saranno individuali, ossia privi dei momenti di contatto come, tanto per fare un esempio, la partitella finale.