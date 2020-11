Lavori alle fogne, acqua colorata di verde nel Deviatore del Marecchia

Attualità

Rimini

| 16:41 - 04 Novembre 2020

Pista ciclabile a fianco il Marecchia.



Acqua verde nel Deviatore del Marecchia: si tratta solo di un colorante per i controlli fognari, precisa Hera in una nota. L’anomala colorazione è dovuta alla fluorescina, una sostanza completamente biodegradabile che serve per rintracciare il flusso dell’acqua degli scarichi e che entro la giornata si dissolverà completamente.



In questo periodo infatti sono in corso i sopralluoghi di controllo per verificare la correttezza o meno degli scarichi da regolarizzare secondo l’Ordinanza comunale del 28 settembre scorso che riguarda la zona Celle nell’ambito del Piano Salvaguardia della Balneazione.