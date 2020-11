San Marino, in apecar senza mascherina: due ragazzini sanzionati

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:09 - 04 Novembre 2020

Foto di repertorio.

La notte di Halloween sono state 10 le pattuglie, tra Gendarmeria e polizia civile, impegnate nel controllo dei pubblici esercizi della Repubblica di San Marino. Tutte le attività - specificano dal Titano - sono state controllate in base alle normative sammarinesi contro il Covid. Cinquanta solo i controlli effettuati dalla Gendarmeria in altrettanti pubblici esercizi. Per uno di questo è scattata la sanzione da mille euro perché trovato aperto dopo la mezzanotte (l'ultima ordinanza impone il limite orario delle 24). Multati anche 4 avventori che, al momento del sopralluogo della gendarmeria, erano ancora nel locale. Sanzionati sempre la notte di Halloween dai militari della gendarmeria due minorenni che a bordo di un'Ape Piaggio non indossavano la mascherina pur non essendo dello stesso nucleo familiare. La preoccupazione del Titano in questo momento - come confermano appunto dal comando della gendarmeria - è di non abbassare la guardia e di continuare i controlli stringenti perché la situazione epidemiologica a San Marino in questo momento permette di mantenere i pubblici esercizi in attività.