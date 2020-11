Ragazzina in ospedale per abuso di alcol a San Marino

Cronaca

Repubblica San Marino

| 15:03 - 04 Novembre 2020

Foto di repertorio.



Una ragazzina sammarinese, minorenne, è stata soccorsa la sera di halloween da Polizia Civilie e Gendarmeria: era in stato di alterazione da alcol ed è stata portata in ospedale. Dopo qualche ora, riporta il Resto del Carlino, è stata dimessa e affidata ai genitori. L'episodio, precisano dalla Gendarmeria di San Marino, riguarda una "sola minorenne e non è al momento riconducibile ad alcun locale, bar o pub, della zona". La notte di Halloween sono state 10 le pattuglie, tra Gendarmeria e polizia civile, impegnate nel controllo dei pubblici esercizi. Una delle pattuglie ha "intercettato" la ragazzina e l'ha soccorsa.