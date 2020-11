Calcio D, Cattolica Marignanese: confermata la positività al Covid di un giocatore

Sport

Cattolica

| 14:45 - 04 Novembre 2020

Al giocatore del Cattolica Marignanese trovato positivo al Covid alla vigilia della ultima partita contro la Sammaurese (in trasferta), è stato fatto un nuovo tampone che ha confermato la positività. Tutta la squadra è stata messa in quarantena per 10 giorni e ha interrotto gli allenamenti. Il giocatore sta bene, è asintomatico. Ovviamente la partita in casa contro il Ghivizzano non si giocherà. Tra lunedì e martedì della prossima settimana l'Asl effettuerà un nuovo tampone con tutti i giocatori e staff giallorosso. L'esito arriverà dopo un paio di giorni, dopo di che la squadra - presumibilmente giovedì - potrà tornare ad allenarsi in vista della trasferta di Correggio. Una partita che la formazione di mister Lilli affronterebbe con appena un paio di allenamenti nelle gambe. Questo in via teorica: nelle prossime ore è atteso lo stop al campionato da parte della LND.