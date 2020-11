Parco eolico, segretario Pd Rimini: "Progetto insostenibile"

Attualità

Rimini

| 13:03 - 04 Novembre 2020

Filippo Sacchetti, segretario provinciale di Rimini del Partito Democratico.

Ferve il dibattito sul parco eolico e tra i dubbi sul progetto presentato da Energia Wind 2020 ci sono anche quelli del segretario provinciale del Pd Filippo Sacchetti, che dice sì all'eolico in un piano energetico locale, ma non all'attuale proposta. Sacchetti lo definisce un "progetto insostenibile", presentando "forti controindicazioni nell’integrazione con la vocazione turistica del territorio e con il paesaggio". Sacchetti invoca un tavolo di confronto tra enti locali, provincia e regione per un "green new deal territoriale", per sviluppare un piano energetico locale, dove la concertazione e la condivisione di "una visione di futuro in cui green e sostenibilità ambientale" siano "architravi di un ragionamento di ulteriore sviluppo complessivo". Il segretario pd critica infine "le strumentalizzazioni da campagna elettorale della destra populista", rimarcando che il suo partito continuerà ad avere particolare attenzione per le tematiche legate allo sviluppo sostenibile e alle energie rinnovabili.