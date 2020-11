Test sierologici per studenti e genitori alla farmacia Bordonchio di Bellaria-igea Marina

Attualità

Il sindaco Filippo Giorgetti in farmacia mentre fa il test sierologico.



La Farmacia comunale “Bordonchio” di Bellaria-Igea Marina ha aderito al progetto promosso dalla Regione offrendo la possibilità di eseguire i test sierologici rapidi e gratuiti rivolti a studenti, genitori, familiari e universitari; il primo a effettuare il test, con esito negativo, è stato il Sindaco Filippo Giorgetti. Un’iniziativa attivata dalla Farmacia Comunale in qualità di presidio del Servizio Sanitario Nazionale, per la quale lo stesso Presidente Nicola Missiani si è attivato e adoperato di concerto con l’Amministrazione: applicando in primis tutti i protocolli di tutela necessari nei confronti dei dipendenti, e predisponendo inoltre all’interno della farmacia un percorso ad hoc ed una stanza adibita in forma esclusiva all’esecuzione dei test. Personale della struttura a cui va un ringraziamento per la disponibilità dimostrata.



Chi lo vorrà potrà pertanto compiere, in sicurezza e con discrezione, una verifica sanitaria preziosa per sé e per i propri cari, contribuendo a quello screening su base volontaria utile per tutta la comunità in ottica anti contagio. Importante sottolineare che, proprio a tutela dell’utenza e del personale della farmacia, è possibile effettuare il test solo ed esclusivamente previa prenotazione telefonica, chiamando allo 0541.332419: non verranno eseguiti test su coloro che si presenteranno fisicamente presso la struttura senza prenotazione.



A Bellaria sono abilitate all’esecuzione dei test sierologici rapidi anche la Farmacia Tonini di via Panzini e la Farmacia Igea di viale Pinzon.