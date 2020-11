Conte ha firmato: ecco tutti i dettagli del nuovo Dpcm anti contagio. Prossimo mese decisivo

Attualità

Emilia Romagna

| 08:04 - 04 Novembre 2020

Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo decreto anti coronavirus per contenere l'avanza della seconda ondata.

*in aggiornamento



È stato firmato dopo la mezzanotte il nuovo Dpcm contenente le ulteriori restrizioni agli spostamenti e le limitazioni ai servizi considerati non essenziali, per contenere l'avanzata del contagio da Covid-19 in Italia, che da almeno due settimane sta facendo registrare numeri preoccupanti e che potrebbe mettere presto in sofferenza il sistema sanitario, laddove non l'ha ancora fatto.



Tra le principali novità approvate nella notte tra martedì e mercoledì dal premier Giuseppe Conte l'introduzione del coprifuoco nazionale dalle 22 alle 5 del mattino, intervallo durante il quale per spostarsi ci si dovrà munire della nuova autocertificazione, contentualmente all'applicazione di un sistema modulare di valutazione del rischio di diffusione del nuovo coronavirus su base regionale.



Le regioni che secondo 21 parametri diversi (quindi non soltanto RT, il famoso indice di riproduzione del virus, ndc) saranno considerate a rischio basso subiranno "solo" la riduzione al 50 per cento della capienza nel trasporto pubblico, la chiusura dei centri commerciali nei fine settimana e l'obbligo della mascherina a scuola (semaforo verde).