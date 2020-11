Centesima designazioni per l'osservatore arbitri Uefa Stefano Podeschi

Sport

Repubblica San Marino

| 17:28 - 03 Novembre 2020

Al centro Stefano Podeschi all'Ethiad Stadium.

Stefano Podeschi, osservatore arbitrale dell'Uefa originario dell'Alta Valmarecchia ed ex arbitro sammarinese, festeggia le 100 designazioni internazionali. Al componente del Team dei Designatori, questa sera (martedì 3 novembre), è stata assegnata la sfida di Champions League tra Manchester City ed Olympiacos, che si disputerà alle 21:00 all’Etihad Stadium. La quaterna arbitrale cui dovrà rivolgere la propria attenzione Podeschi sarà diretta dallo spagnolo Carlos del Cerro Grande, assistito dai connazionali Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez in qualità di assistenti e José Luis Munuera Montero in qualità di quarto ufficiale.