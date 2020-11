Calcio D, il Rimini tessera anche l'esterno Giorgio Viti. La rosa ora è extra large: 30 giocatori

Sport

Rimini

| 17:39 - 03 Novembre 2020

E trenta! No, non è il numero di una tombola, ma quello dei giocatori che il Rimini ha tesserato in questa stagione. L’ultimo della lista è Giorgio Viti, classe 1999 – rientra dunque negli under: nella sua classe ci sono Diop e Nigretti - , che già da qualche settimane si allenava con la squadra biancorossa. Cresciuto nel settore giovanile del Frosinone. La sua giovane carriera inizia con due stagioni in biancorosso, una in D nel 2017-2018 coronata dalla vittoria del campionato ed una in C nel 2018-2019. La stagione successiva l’esperienza toscana alla Pistoiese sempre in C, quest’anno il gradito ritorno in riviera.

Dicevamo che il Rimini ha 30 giocatori in rosa, tre portieri compresi. E’ vero che 17 sono under, ma il numero è certamente alto. Non c’è che dire: Mastronicola ha l’imbarazzo della scelta. Probabile che a dicembre alla riapertura del mercato qualcuno faccia i bagagli, del resto mister Mastronicola aveva annunciato alla vigilia della trasferta di Sasso Marconi che per ogi nuovo arrivo più di uno avrebbe dovuto andare via. E da allora ne sono già arrivati due, Sambou e appunto Viti. Staremo a vedere.