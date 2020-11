Attualità

| 16:24 - 03 Novembre 2020

La scuola De Amicis di Rimini.



A seguito di alcuni casi di infezione da nuovo coronavirus e su proposta dell'Ausl Romagna, in accordo con la dirigenza scolastica, il sindaco di Rimini Andrea Gnassi ha disposto per ragioni di sanità pubblica la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutto il plesso della Scuola Primaria De Amicis dell’Istituto Comprensivo Centro Storico. Lo stop parte oggi (martedì 3 novembre) fino al 12 novembre.