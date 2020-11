Covid, Confcommercio a confronto con il Comune di Rimini: 'Misure ok per aiutare gli imprenditori'

Attualità

Rimini

| 16:19 - 03 Novembre 2020

Da sinistra Gianluca Brasini e Gianni Indino.



Questa mattina (martedì 3 novembre) il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino, ha incontrato l’assessore al Bilancio del Comune di Rimini, Gian Luca Brasini. Al centro dell’incontro le misure di sostegno alle imprese e le agevolazioni sulle imposte comunali Tari e Cosap. Soddisfatto Gianni Indino: «In particolare si andrà ad incidere ancora sul peso della Tari, impegnando una somma considerevole per sgravare i costi dei prossimi mesi in un ragionamento più ampio anche in prospettiva del post-emergenza. In più sulla Cosap, oltre agli sgravi già inseriti nei provvedimenti statali, su nostra richiesta il Comune sta lavorando per intervenire sulla parte di imposta comunque dovuta per il 2020».