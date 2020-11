Rimini: l’amico gli somiglia e lo sostituisce all'esame per la patente 

Cronaca

Rimini

| 16:01 - 03 Novembre 2020

Si reca a dare l'esame di teoria per la patente, alla motorizzazione di Rimini, al posto del vero candidato, un suo amico: due ventenni nigeriani, residenti a Ravenna, sono ora indagati dalla Procura di Rimini. E' stato il personale della Polizia Stradale, presente come di consueto alle sedute d'esame in abiti civili, a fermare l'esaminando, al termine del test, e a sottoporlo a controllo, scoprendo così che a presentarsi in motorizzazione era stata una persona diversa da quella che effettivamente era chiamata a superare i quiz, per poter accedere alla prova di guida.