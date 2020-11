San Marino, moneta d'oro per celebrare i 40 anni nell'Oms

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:04 - 03 Novembre 2020

San Marino celebra i 40 anni dell'adesione all'Organizzazione Mondiale della Sanità con l'emissione di una nuova moneta dal valore di 20 euro. La Repubblica del Titano, con l'ufficio Filatelico e Numismatico, ha la facoltà di battere moneta dedicata in particolare al mercato del collezionismo. Nel 1980 San Marino ha aderito all'Organizzazione Mondiale della Sanità, ricorrenza che quest'anno con la pandemia in atto assume un significato ancora più importante. La moneta d'oro dedicata al'Oms sarà in vendita dal 5 novembre.