Rimini: variazione al bilancio per finanziare interventi alle scuole

| 14:44 - 03 Novembre 2020

Palazzo Garampi di Rimini.



La V Commissione Consiliare Permamente ha dato oggi (martedì 3 novembre) il via libera alla variazione del bilancio del Comune di Rimini per finanziare alcuni interventi di riqualificazione delle scuole: nel dettaglio la scuola elementare di Miramare, la scuola “Boschetti–Alberti”, la scuola primaria “Luigi Ferrari, ls scuola dell’infanzia “Gambalunga” e la scuola d’infanzia “Il Borgo”. Il parere favorevole si è esteso anche alla richiesta espressa dal settore educazione, per un contributo in favore della scuola degli adulti.