Bellaria: impiegata comunale positiva al covid, negativi i test su tutti gli altri dipendenti

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:21 - 03 Novembre 2020

Foto di repertorio.



Nella giornata di domenica (1 novembre) è emersa la positività di un'impiegata comunale di Bellaria Igea Marina al nuovo coronavirus. Ventiquattro ore dopo l'amministrazione comunale ha disposto la chiusura degli uffici di piazza del Popolo, per la sanificazione degli ambienti, mantenendo i servizi attivi grazie allo smart working, disponendo inoltre lo screening di tutti i dipendenti comunali. I risultati dei test sierologici non hanno fatto registrare ad ora ulteriori casi di positività, comunica l'amministrazione comunale, così domani (mercoledì 4 novembre) la macchina comunale tornerà alle modalità di servizio degli giorni scorsi: con prestazioni di lavoro in presenza laddove contemplato e richiesto per l'attività front office (ad esempio Urp e servizi demografici), impiego diffuso per tutti gli altri uffici della modalità in telelavoro e smart working e rigorosa applicazione dei dispositivi atti al contenimento del contagio.