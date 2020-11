Calcio C, è Di Donato il nuovo allenatore della Vis Pesaro. Ha allenato l'Arezzo

Sport

Pesaro

| 19:58 - 03 Novembre 2020

Daniele Di Donato (foto dal sito dell'U.S. Arezzo).

Confermata l'indiscrezione. E' Daniele Di Donato, 43 anni, il nuovo allenatore della Vis Pesaro. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021. Nel suo curriculum ha vinto un campionato di Serie D, 2018-2019, alla guida dell’Arzignano Valchiampo, prima storica promozione in Serie C. La stagione scorsa ha invece allenato l’Arezzo, raggiungendo con la squadra toscana i playoff. Prima di allenare, Di Donato è stato un ottimo giocatore di ruolo centrocampista, militante per tante stagioni in Serie B (terzo più presente della storia della cadetteria) e vestendo maglie importanti come quelle di Torino, Siena, Palermo e Ascoli. Il tecnico, affiancato dal vice Daniele Bedetti, ha condotto il primo allenamento con la squadra già oggi pomeriggio. La società Vis Pesaro 1898 augura a mister Di Donato e a tutto il suo staff un grosso in bocca al lupo.