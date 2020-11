Cattolica: viale Dante si rifà il look, investiti 820.000 euro

Attualità

Cattolica

| 13:44 - 03 Novembre 2020

Sopralluogo del sindaco Gennari e dell'assessore Olivieri nel cantiere di viale Dante.



Questa mattina (martedì 3 novembre) sono ripartiti gli interventi di riqualificazione di viale Dante a Cattolica. Lavori in corso nel tratto tra le vie Ferrara e Milano, primo intervento finanziato con risorse di bilancio per 195.000 euro e destinato a ultimarsi entro fine 2020. Il completamento della riqualificazione dell'intera arteria riprenderà con l'anno nuovo interessando il tratto che dall'intersezione con la stessa via Milano si snoda sino in via Facchini. In questo caso, ai 125.000 euro stanziati dall'amministrazione comunale, si aggiungerà mezzo milione di euro di contributi regionali. Secondo cronoprogramma, i lavori terranno in considerazione ponti e festività del prossimo anno e consegneranno un viale completamente rinnovato prima dell'avvio della prossima stagione turistica.



NUOVI ARREDI Nel frattempo partiranno anche i lavori d'arredo urbano e artistico che arricchiranno il tratto da via Fiume a via Ferrara e della cui progettazione è stata incaricata l'architetto Monica Gasperini. Questo intervento prevede l'inserimento di dissuasori ancorati alla pavimentazione posti in via Fiume, ad inizio del viale Dante. L'assetto viabilistico non subirà modificazioni e l'accesso resta garantito alle intersezioni. Prevista la disposizione di: panchine dalla forma circolare illuminate alla base; “salva piante” ai piedi delle palme; portarifiuti per la raccolta differenziata nei punti ritenuti più idonei. La collocazione degli elementi di arredo dovrebbe completarsi prima delle festività natalizie.



«Non solo via Dante, al momento si lavora in via Trento e sono prossime le riasfaltature delle vie Bastioni, Carpignola e Di Vittorio. Continuiamo la nostra opera di riqualificazione cittadina – sottolinea il sindaco Mariano Gennari – investendo importanti risorse».