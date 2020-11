Pulizia del parcheggio P2 dell'ospedale di San Marino: 7 novembre stop alla sosta

Attualità

Repubblica San Marino

13:07 - 03 Novembre 2020

Sabato 7 novembre verrà effettuata una pulizia straordinaria del parcheggio multipiano P2 adiacente l’area ex casa di riposo dell’Ospedale di Stato. Per eseguire l’intervento, disposto dall’Ufficio Progettazione, sarà necessario che l’intera area del parcheggio P2 sia priva di veicoli, che se presenti al momento della pulizia, saranno rimossi forzatamente dalle Forze dell’Ordine. La pulizia del piano -4 sarà eseguita dopo le 12:30 per consentire lo svolgimento dei tamponi al drive-through. Saranno rimossi, per l’occasione, anche i veicoli aziendali e veicoli di servizio dell’ISS.