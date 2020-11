Green Economy: a Rimini boom nell'agroalimentare

Ambiente

Rimini

03 Novembre 2020

Foto di repertorio.



Nel territorio Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, a maggio 2020, hanno sede, complessivamente, 1.035 imprese green, che rappresentano il 17,4% delle imprese green regionali; in termini di incidenza, le imprese “verdi” dell’aggregato Romagna costituiscono il 14,7‰ del totale delle imprese attive territoriali, dato sostanzialmente simile a quello dell’Emilia-Romagna (14,9‰). Nel dettaglio, secondo i dati dell’Osservatorio Regionale GreenER, in provincia di Rimini, a maggio 2020, hanno sede, nel complesso, 305 imprese green, che rappresentano il 5,1% delle imprese green regionali; in termini di incidenza, le imprese cosiddette “verdi” costituiscono il 9,0‰ del totale delle imprese attive provinciali, dato inferiore a quello dell’Emilia-Romagna (14,9‰). Con riferimento ai settori prevalenti, praticamente la metà delle imprese green si concentra nell’Agroalimentare (152 unità, 49,8% del totale); seguono Mobilità (25, 8,2%), Ciclo rifiuti (24, 7,9%), Energia rinnovabile ed efficienza energetica (22, 7,2%) ed Edilizia (20, 6,6%). Per ciò che riguarda, invece, il peso settoriale sulle corrispondenti imprese green regionali, troviamo, nell’ordine: Mobilità (7,3%), Bonifica siti (7,3%), Chimica verde (6,7%), Edilizia (6,1%), Energia rinnovabile ed efficienza energetica (5,8%), e Ciclo idrico integrato (5,8%).