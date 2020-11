Calcio C, anche la Vis Pesaro cambia il mister: via Galderisi. Arriva Di Donato?

Sport

Pesaro

| 12:04 - 03 Novembre 2020

Il tecnico Giuseppe Galderisi.

Nonostante la vittoria di misura sul Gubbio, il Pesaro Calcio ha esonerato in mattinata il tecnico Giuseppe Galderisi e il suo vice Daniele Cavalletto. La squadra si trova al sedicesimo posto e in zona playout dopo 8 partite, chiuse con uno score di 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, una striscia al di sotto delle attese. Ecco il comunicato: “La società Vis Pesaro 1898 comunica che il tecnico Giuseppe Galderisi e il suo vice Daniele Cavalletto sono stati sollevati dall’incarico. La società ci tiene a ringraziare Galderisi e Cavalletto per il lavoro svolto in biancorosso e per l’impegno, la serietà e la professionalità dimostrate. La Vis Pesaro 1898 augura il meglio per il prosieguo delle loro carriere professionali". In giornata o al più tardi domani sarà comunicato il nome del successore. Domenica trasferta a Salò, poi turno infrasettimanale col Cesena e sabato prossimo trasferta a San Benedetto del Tronto dove è approdato Zironelli.

Come sostituti si parla di Daniele Di Donato, classe ’77, che ha già incrociato i biancorossi quando guidava nella stagione 17/18 la Jesina in Serie D, e di Leonardo Colucci, già sulla panchina della Vis nella stagione 18/19. Allenatore che ha dimostrato di saper ottenere buoni risultati (29 punti girone di andata, salvezza con 44 punti).