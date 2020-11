A Valpharma group il premio Cultura d'impresa

Attualità

Rimini

| 12:03 - 03 Novembre 2020

*Foto scattata prima del nuovo DPCM.



Valpharma Group è stato insignito del 12esimo premio Cultura d’Impresa 2020 da Uni.Rimini Spa e dal campus di Rimini dell’università di Bologna per le concrete opportunità di formazione offerte agli studenti universitari nell’ambito del corso di laurea in Farmacia. “Il premio è nato per sottolineare il rapporto tra il sistema produttivo locale e l’Università – ha dichiarato il presidente di Uni.Rimini Simone Badioli - con il desiderio che questa iniziativa possa mettere in luce la profonda integrazione tra la realtà accademica presente a Rimini e le Imprese del territorio".



Alessia Valducci, presidente e ceo di Valpharma Group tra le aziende Valpharma San Marino, Valpharma International di Pennabilli ed Erba Vita Group, ha ricevuto la targa premio presso la sede di Uni.Rimini Le aziende del ‘Polo romagnolo della Salute’ e la famiglia Valducci sono legate al Campus di Rimini sin dalla sua nascita. Valpharma Group nel 2019 ha attivato un assegno di ricerca e una borsa di studio dedicata agli studenti di Farmacia dell’Università di Bologna, Campus di Rimini e ha avviato una collaborazione attiva all’interno del Master in ‘Nutraceutici, Fitoterapici ed Integratori Alimentari’ con una lezione condotta dal direttore scientifico di Erba Vita e l’organizzazione di un ‘open day’ dedicato ai corsisti presso lo stabilimento produttivo di San Marino. Collaborazioni che arricchiscono entrambe le realtà e che si intende consolidare.