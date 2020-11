Coriano assume un istruttore amministrativo con termine al 28 novembre

Attualità

È stato pubblicato martedì 27 ottobre in gazzetta ufficiale il concorso pubblico per esami per l'assunzione di un istruttore amministrativo categoria C. Il termine per la presentazione della domanda è fissato per le 13 del 28 novembre. L'assunzione dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2021.



Beatrice Boschetti (assessore al personale): ”Con questo terzo concorso pubblico, per l'anno 2020 prosegue il programma per implementare il personale dipendente del comune di Coriano. In questa, annualità abbiamo provveduto all'assunzione di complessivi 9 dipendenti, assegnati ai vari uffici del comune. Un lavoro importante e complesso, soprattutto in questo particolare periodo caratterizzato dalla attuale situazione emergenziale.



Il ricambio generazionale e la necessità di implementare il personale per garantire l'efficienza dei servizi erogati ai cittadini costituiscono una priorità per l'attuale amministrazione, che si sta adoperando costanteme per il raggiungimento di tale obiettivo. Ad oggi possiamo contare su personale efficiente che si dedica con passione e impegno al lavoro. Un cambio di prospettiva che aiuta tutti nello svolgere, al meglio i propri compiti, nonostante la indubbia difficoltà del momento, che rende complesso il rapporto con i cittadini.”

Domenica Spinelli (sindaco): “Anche la scelta, controcorrente, di aprire il comune con un front office va nella direzione di supportare sia i cittadini nell'avere un rapporto diretto con il comune, ma di garantire e sostenere il lavoro di back office degli uffici alla ricerca del massimo efficientamento dell’Ente”.

Informazioni e documentazione necessaria sono reperibili sul sito del Comune di Coriano.