Calcio C, il Fano esonera il tecnico Marco Alessandrini. Al suo posto Flavio Destro

Sport

Fano

| 21:27 - 02 Novembre 2020

Il tecnico ex Rimini marco Alessandrini.

L'ex tecnico del Rimini Marco Alessandrini è stato esonerato dal Fano all'indomani della nuova sconfitta del club granata contro il Ravenna assieme al suo allenatore collaboratore Sergio Spuri. Fatale al sessantaseienne tecnico senigalliese il quinto ko di fila nelle prime otto giornate di campionato, nelle quali l’undici fanese ha racimolato tre punti con altrettanti pareggi rimediati nelle sfide iniziali con Perugia, Padova e Carpi (risultati stretti per quanto espresso). Prima della trasferta di ieri i senatori della squadra si erano apertamente schierati a difesa dell’esperto timoniere, il bomber Riccardo Barbuti ed il capitano Gianluca Carpani su tutti, mentre sui social sono spuntati gli attestati di stima di tantissimi tifosi, ma non è bastato per far desistere i vertici societari dal prendere questa spiacevole e per molti impopolare. La società comunica, inoltre, di aver affidato la guida tecnica della prima squadra all’allenatore Flavio Destro e tecnico in seconda Vincenzo Rodia.