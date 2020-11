Rimini Calcio, martedì in tv a "I Fatti Vostri" la storia di Boubacarr Sambou

Sport

Rimini

| 18:16 - 02 Novembre 2020

Boubacarr Sambou.

Il Rimini Calcio approda in televisione. Già, perché martedì all’interno della trasmissione “I Fatti Vostri” (in onda su Rai 2 ore 11:10 – 13:00) programma di attualità, costume, spettacolo, musica e curiosità, condotto da Giancarlo Magalli, si racconterà la storia di Boubacarr Sambou nativo del Gambia. Si tratta del nuovo calciatore del Rimini classe 2000 che il 25 aprile 2016 ha intrapreso il suo viaggio della speranza lasciando a 16 anni il proprio Paese di origine, per arrivare in Italia fra mille difficoltà. Cresciuto in Africa giocando per strada, dopo qualche esperienza al sud con Picerno e Andria è approdato al Rimini nella convinzione di coronare un sogno.