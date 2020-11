Calcio D, quasi certo lo stop del campionato per almeno un mese. Cambia il protocollo?

Sport

Rimini

| 18:03 - 02 Novembre 2020

Il campionato di Serie D proseguirà? Lo si saprà nelle prossime ore dopo l’uscita del prossimo DPCM. L’ipotesi più probabile è lo stop di un mese per dare modo in questo periodo di effettuare i recuperi delle partite saltate, se la stretta tra le regioni in arrivo lo permetterà.

Potrebbe cambiare anche il protocollo come suggerito da più società individuando il numero di giocatori positivi per rinviare un match (cinque?). Il Dipartimento Interregionale probabilmente prenderà una decisione domani.

Di certo, il Coronavirus sta avendo la meglio dopo che per la prima volta le partite rinviate hanno superato quelle giocate (48 contro 35) mentre la scorsa settimana il 74% dei club ha votato il proseguimento del primo campionato dilettantistico. Alla sesta giornata del campionato di Serie D (settima per i gironi A e C a 20 squadre), le gare da recuperare sono già 104.