Decreto Ristori in Gazzetta ufficiale, presto in arrivo oltre 5 milioni per le imprese

Attualità

Rimini

| 17:21 - 02 Novembre 2020

Il senatore 5 Stelle Marco Croatti.



È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il tanto atteso decreto Ristori che introduce ulteriori misure di sostegno ai settori produttivi coinvolti dalle disposizioni previste dal Dpcm del 25 ottobre scorso, al fine di tutelare la salute dei cittadini in questa seconda fase dell'emergenza Covid. "Con il Decreto Ristori vengono mobilitati oltre 5 milioni di euro, di cui 2,4 stanziati a fondo perduto. È una misura rapida ed efficace che riguarderà oltre 450 mila attività produttive, arrivata dopo un serrato confronto con le associazioni di categoria più coinvolte e che impatterà in modo particolare il territorio riminese, ricco di attività produttive medio-piccole, che hanno subito un grave danno dalle misure restrittive introdotte il 25 ottobre", spiega il senatore del movimento 5 Stelle Marco Croatti. “Per capire quanto la nostra provincia sia interessata da questi ristori è sufficiente osservare i codici Ateco: sono inclusi ristoranti, bar, alberghi, gelaterie, organizzazione di fiere e congressi, guide turistiche, impianti sportivi, parchi di divertimento, discoteche; che rappresentano una parte molto consistente del tessuto economico di Rimini ed è fondamentale che siano sostenute e protette. La tempestività con cui il Governo Conte a introdotto queste misure confido rappresenti un importante segno per tutte quelle categorie economiche che manifestano, anche nelle piazze, preoccupazione e legittima frustrazione per il futuro. Il Governo deve continuare ad accompagnare ogni futura decisione presa per superare questa terribile emergenza con adeguate misure di sostegno e vicinanza alle imprese colpite, ai loro lavoratori e alle tante famiglie coinvolte”.