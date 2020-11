Covid, i numeri di oggi in regione: su oltre 10 mila tamponi 1652 nuovi positivi, +122 a Rimini

Attualità

Emilia Romagna

16:36 - 02 Novembre 2020

Giornata nera per i decessi: 17 in tutta la regione, uno a Rimini.



Tra domenica e lunedì in tutta la regione Emilia-Romagna sono stati analizzati 10299 tamponi che hanno permesso di accertare 1652 nuovi positivi al coronavirus e 60 guariti. Il 94 per cento dei casi attivi attuali, pari a 26492, hanno sintomi lievi e si trovano a trascorrere il loro periodo di isolamento a casa. Ci sono però purtroppo ancora casi gravi, per l'esattezza 6 nuovi ricoveri in terapia intensiva e altri 115 negli altri reparti: significa che in tutto ci sono 138 pazienti gravi e 1382 pazienti con sintomatologie riconducibili. L'età media nei nuovi positivi è di 42,2 anni. Giornata nera per i decessi: 17 in tutta la regione, uno dei quali a Rimini (si tratta di don Giorgio). I casi totali rilevati dall'inizio della rilevazione sulla pandemia da nuovo coronavirus in provincia di Rimini sono 4817: si tratta non di residenti, ma di persone testate sul territorio.