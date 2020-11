Dj-set al mattino a Rivabella, la risposta del Mamì Bistrot al nuovo dpcm

Attualità

Rimini

| 16:00 - 02 Novembre 2020

La fila fuori dal locale.

Al Mamì Bistrot di Rivabella di Rimini grande successo per il nuovo format: "Segno che la gente è disposta a modificare le proprie abitudini pur di non rinunciare a qualche ora di svago". Funziona il dj-set mattutino. Benché quasi imposto dalle limitazioni dell'ultimo dpcm che, come noto, obbliga i locali alla chiusura tassativa entro le ore 18, sembrava un esperimento un po' bizzarro, un'idea un tantino stravagante.



E, invece, il Dj Set Retrò di Miss Rose, andato in scena domenica mattina (dalle ore 10.30) al Mamì Bistrot di Rivabella, si è rivelato un grande successo.

"Non è semplice, da un giorno all'altro, cambiare le abitudini della gente - spiega la titolare Severine Isabey - però, alla fine, abbiamo avuto il locale sempre pieno e la fila fuori dal Mamì almeno fino a mezzogiorno. Segno che la gente ha grande spirito di adattamento ed è disposta a modificare le proprie abitudini pur di concedersi qualche ora di meritato svago".